Diyarbakır'da 30 dönüm ekili arazi kül oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 30 dönümlük buğday ekili arazi küle döndü.

Çınar ilçesine bağlı Ballıbaba ve Beşpınar köylerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına köylüler traktörlerle müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, olayda 30 dönümlük buğday tarlasının küle döndüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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