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Soydukları iş yerinin bulunduğu caddeye gelince yakalandılar

DHA

DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, girdikleri fotoğraf stüdyosundan televizyon ile içerisinde farklı düğünlere ait görüntüler olan harici belleği çalan, yaşları 18'den küçük 2 şüpheli, ertesi gün aynı caddeye gelince, iş yeri sahibi Feryat Arslan tarafından yakalandı.   Hırsızlık olayı, 2 gün önce Kayapınar ilçesi Diclekent Villaları'nda bulunan bir fotoğraf stüdyosunda yaşandı. 3 şüpheli, stüdyoya gece yarısı pencere camını kırıp, girdi.  İş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheliler, alarmın devreye girmesiyle de paniğe kapıldı. Hızla içeride buldukları televizyon ve içinde...

Soydukları iş yerinin bulunduğu caddeye gelince yakalandılar

<br>DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, girdikleri fotoğraf stüdyosundan televizyon ile içerisinde farklı düğünlere ait görüntüler olan harici belleği çalan, yaşları 18'den küçük 2 şüpheli, ertesi gün aynı caddeye gelince, iş yeri sahibi Feryat Arslan tarafından yakalandı.  <br>Hırsızlık olayı, 2 gün önce Kayapınar ilçesi Diclekent Villaları'nda bulunan bir fotoğraf stüdyosunda yaşandı. 3 şüpheli, stüdyoya gece yarısı pencere camını kırıp, girdi.  İş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheliler, alarmın devreye girmesiyle de paniğe kapıldı. Hızla içeride buldukları televizyon ve içinde yüzlerce düğün fotoğrafı ile videonun olduğu harici belleği alıp, kaçtılar. <br>Sabah geldiğinde hırsızlık olayından haberdar olan iş yeri sahibi Feryat Arslan, güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.<br>Feryat Arslan, bugün ise iş yerinde oturduğu sırada, dükkanına giren 2 şüphelinin cadde üzerinde yürüdüğünü fark etti. Hemen yanlarına gittiği ikiliyi, yakalayıp iş yerine getirdi. Cep telefonu kamerasına hırsızlığı nasıl yaptıklarını anlattırdı. Daha sonra da polise teslim etti.<br>POLİS, BÜYÜK OLANIN PEŞİNDE<br>Çocukların hırsızlık olayı sırasında yanlarında olan ve adının Murat olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanmasını istediklerini söyleyen Arslan, "Polis şu an onun peşinde. Polis, televizyonumuzu geri getirdi ama hard diskimizden haber yok. Sürekli hırsızlık yapıyorlarmış. Bu çocuklara hırsızlık yaptıran kişinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.<br>Şüpheliler V.D. ve M.D. ise aynı cadde üzerinde bulunan ciğerciyi soymak için geldiklerini, kapı açılmadığı için de fotoğrafçıya girdiklerini anlatarak, "Murat, pencereyi kırdıktan sonra demiri elleriyle söktü. İçeri girdik. Alarm çalınca televizyonu alıp, kaçtık" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)<br>2020-06-17 15:34:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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