Diyarbakır’da LGS toplantısı yapıldı

Diyarbakır’da İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer başkanlığında Liselere Geçiş Sınavı (LGS) toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Korona virüs nedeniyle bu yıl önlemler çerçevesinde yapılacak olan LGS hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda, okulların dezenfekte işlemleri ve kontrollerinin yapılması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sağlanması, sınav başlama saatine kadar ve sınav sonrası maskesiz hareket edenlerin uyarılması, öğretmen ve öğrencilerin sınav süresince uyması gereken kurallar ve bunların denetlenmesi, alınan ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.