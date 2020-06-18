Çermik’te yol genişletme çalışmaları

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediyesi, kentin tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Gelincik Dağı ve Dravşa bahçelerine giden yolda başlatılan genişletme ve parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Çermik’in tarihi ve turistik mekanları arasında bulunan Gelincik Dağı ve Dravşa bahçelerinde başlatılan yol genişletme ve parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, göreve geldikleri günden beri Çermikli vatandaşlara en güzel hizmeti verebilmek için çalıştıklarını söyledi. Gelincik Dağı ve Dravşa bahçelerine giden yolun vatandaşlar tarafından daha rahat kullanabilmeleri amacıyla yolu önce genişlettiklerini sonra kilitli parke taşıyla döşediklerini kaydetti. Başkan Karamehmetoğlu, Gelincik Dağı ve Dravşa bahçelerine giden yolda 3 bin 500 metre kare kilitli parke taşı döşemesi yapıldığını, ara yollarla birlikte toplamda 4 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini vurgulayarak, “Biz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Çermik'in çözülmeyecek sorunu yoktur. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

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