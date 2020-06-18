Büyükşehir Belediyesinden 12 farklı branşta kurs

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR işbirliğiyle istihdama katkı sağlamak ve farklı iş kollarına kalifiye eleman yetiştirmek için 1 Temmuz itibariyle, 1840 yaş arası vatandaşların yararlanacağı, 12 farklı branşta mesleki eğitim kursları açıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle mesleki eğitim kurslarına ara veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, açıklanan normalleşme takvimiyle birlikte yeniden harekete geçerek 12 farklı branşta kurs açıyor. İstihdama katkı sağlamak ve farklı iş kollarına kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde açılacak kursların eğitimleri 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü Sümerpark Ortak Yaşam Alanında başlayacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek düz dikiş makineciliği, kilim dokuma, saça geçici ve kalıcı şekil verme, cilt bakımı ve temel makyaj eğitimi, aşçı çıraklığı, bilgisayar destekli muhasebe elemanı, cam füzyon çalışması, sepet örücülüğü, puşişal dokumacılığı, yaş pasta yapımı, tahrirciçinici, mobilya döşeme kesim elemanı kurslarından 1840 yaş arası vatandaşlar faydalanabilecek.

Kurs kayıt başvuru işlemleri Sümerpark Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında yapılacak. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Açılan kurslara İŞKUR üzerinden devam eden kursiyerlere, eğitim gördükleri günler baz alınarak günlük ücretlerinin verileceği ve sağlık sigortalarının yatırılacağı belirtildi.

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