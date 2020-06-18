Diyarbakır Sur'da 2 sokak, karantinaya alındı

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<br>Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, 6 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, kırsal Çarıklı Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 2 sokak, karantinaya alındı.<br>Sur ilçesine bağlı kırsal Çarıklı Yeşilvadi Mahallesi'nde koronavirüs belirtileri gösteren 6 kişi, hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan 6 kişi, tedaviye alındı. Bu hastaların oturduğu mahalledeki Yeşildere 1'inci Sokak ve 2'nci Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı korumak amacıyla karantinaya alındı. Sokakların giriş ve çıkışlarında önlem alındı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN<br>2020-06-18 17:31:43<br>

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