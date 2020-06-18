Kulp'ta korkutan yangın

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.



Kulp ilçesi merkez Eski Mahalle'de bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın evlere sıçramadan söndürülürken, çatıda büyük hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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