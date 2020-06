Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini almaya başladı. 20192020 eğitim öğretim yılı pandemi süreci nedeniyle ilk defa evden uzaktan eğitim verilerek sona ererken uzmanlar, karnesinde zayıf olan öğrencilere uygulanacak davranış biçimleri konusunda velilere uyarılarda bulundu. Rehberlik öğretmeni Hatice Kurt, çocukların karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Karnenin sadece öğrenciye değil anne ve babaya da verilen bir belge olduğunu belirten Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları rehberlik öğretmeni Hatice Kurt, kötü karnenin herkesten önce çocuğu üzüp utandırdığını söyledi. Kurt, “Ayrıca cezalandırıcı bir tutuma girmenin çocuk üzerinde olumsuz etki oluşturduğu için ebeveynlerin çocuğa suçlayıcı bir dil kullanmaktan kaçınılması gerekiyor. Hiç bir anne baba bunu unutmamalıdır ki; kötü not düzeltilebilir fakat çocuğun kişiliğine verilen zarar telafi edilemeyebilir. Çocuğu etiketlemek yerine sık sık seni seviyorum, iyi ki varsın gibi olumlu cümleler kullanılmalı" dedi.



Ailelere de büyük görev düşüyor

Ailelere seslenen Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları rehber öğretmeni Hatice Kurt, karnenin hem öğrenci hem velilere verildiğini söyledi. Kurt, “Çoğunuzun karnesi zayıf geldiği zaman sinirlenmek ve üzülmek yerine başarısızlığın nedenlerini öğrenci ile birlikte yargılayıcı ve suçlayıcı bir dil kullanmaktan kaçınmak ve bunun nedenlerini araştırmak gerekiyor. Acaba okuldan mı kaynaklanıyor öğretmenden mi kaynaklanıyor ya da çocuktan beklenen başarı çocuğun kapasitesi ile orantılımıdır gibi nedenleri düşünüp çözüm yolları araştırılmalıdır. Karne her şeyin sonu değil. Yeni başlangıçların vesilesidir” diye konuştu.



“Çocuk anne ve babanın en değerli hazinesidir”

Çocukların anne ve babalarının en değerli hazinesi olduğunu belirten Kurt, anne ve babanın değer verdiği çocukların çok güzel işler başardığını söyledi. Çocukların asla küçümsenmemesi başka çocuklarla kıyaslamaktan kaçınılması gerektiğini kaydeden Kurt, aile arasındaki bozuk ilişkilerin çocuklara olumsuz etki yaptığını ifade etti. Kurt, “Çocuklarınıza başarısızlıkları karşısında kırıcı değil anlayışlı olun hatalarından dolayı sürekli eleştirmeyin. Çocuğunuzun karnesi ile ilgili düşüncelerinizi onu incitmeden net bir şekilde anlatınız. Kesinlikle çocuğu suçlayıp yargılamayınız. Karnede ki notlar iyi de olsa kötü de olsa her zaman onu sevdiğinizi hissettirin.Bir çocuk anne ve babasından sık sık seni seviyorum, iyi ki varsın gibi olumlu cümleleriyle mutluluğuna mutluluk katar” şeklinde konuştu.

