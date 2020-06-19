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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 291’inci gününde

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 291'inci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 291’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 291’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 291’inci gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, PKK’nın çocuk katili ve hırsızı olduğunu aktararak çocuklarını istedi. Övünç, "Bugün 291 gündür HDP’nin kapısındayım, HDP çocuğumu alıp PKK’ya verdi. Çocuğumu dağda beni de burada ölüme terk etmişler. Hastalık oldu, Ramazan geldi dinlemedim. Eylemime devam edeceğim, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Onlar çocuk katili, çocuk hırsızı, 15 yaşındaki çocuk silah tutup dağa gitmeyi nereden biliyor. Onların yeri anne kucağıdır, vekiller çocuklarını yurt dışında okullarda okutuyorlar, benim gibi garibanların çocuklarını dağa ölüme götürüyorlar. Onları vicdana davet ediyorum, yürüyüşü Kandil’e yapıp bizim çocuklarımızı alırlar. 3 vekilin dokunulmazlığı alındı dünya ayağı kalktı, ama biraz da bizim çocukları düşünsünler. 5 yıldır anneler gözyaşı döküyorlar. Baran oğlum sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol, seni kandırıyorlar, ceza var diyorlar, ceza yok. 13 kişi gelip teslim oldu, elini kolunu sallayıp ailelerinin yanına gitti. İnşallah bütün ailelerin evlatları gelecek sevinç gözyaşları dökeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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