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HDP önündeki eylemde 291'inci gün

DHA

Selim KAYABurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 291'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. 2015'te 20 yaşındayken vatani görevi için usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Songül Altındaş, "Sizde biraz merhamet varsa bırakın bu çocukları. Kürt'lerin haklarını böyle mi savunuyorsunuz? Ben Kürt'üm. Benim hakkımı böyle mi savunuyorsunuz? Kürtlerden elinizi çekin" dedi....

HDP önündeki eylemde 291'inci gün

<br>Selim KAYABurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 291'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. 2015'te 20 yaşındayken vatani görevi için usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Songül Altındaş, "Sizde biraz merhamet varsa bırakın bu çocukları. Kürt'lerin haklarını böyle mi savunuyorsunuz? Ben Kürt'üm. Benim hakkımı böyle mi savunuyorsunuz? Kürtlerden elinizi çekin" dedi.<br>Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.<br>13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU<br>Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış´ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin eylemi bugün 291'inci gününde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.<br>'KÜRTLERDEN ELİNİZİ ÇEKİN'<br>Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için Gaziantep'ten gelip 5 Eylül'den bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Songül Altındaş, şunları kaydetti:<br>"Bugün 291'inci günümüzdür. Biz burada eylemdeyiz. Bu virüsten dolayı ara verdik biraz ama yine de geldik. Çocuğumuz gelmeden biz bu eylemi bırakmıyoruz. PKK, oğlum Müslüm'ü kaçırdı. Müslüm vatani görevine giderken yolda otobüsü durdurup kaçırdı. Ben oğlumu istiyorum. Ben PKK'dan, HDP'den oğlumu istiyorum. Yavrumu bana versinler. Bu çocuklar kendilerine bir şey yapmamış. Biz HDP'den, PKK'dan kendilerine ait bir şey de istemiyoruz. Sadece yavrumu istiyorum. Yavrumu bana versinler. Müslüm, oğlum merak etme, biz senin peşindeyiz. Allah'ın izniyle seni kurtaracağız. Seni çok özledim. Sen benim bir tanemsin, sen benim dünyamsın. Biz hep arkandayız yavrum. Sizde biraz merhamet varsa bırakın bu çocukları. Kürtlerin haklarını böyle mi savunuyorsunuz? Ben Kürt'üm işte. Benim hakkımı böyle mi savunuyorsunuz? Yavrumu kaçırarak mı benim hakkımı savunuyorsunuz? Kürtlerin elinden, elinizi çekin. Şu yavrularımızı bize bırakın."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Burak EMEK<br>2020-06-19 14:44:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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