Büyükşehir Belediyesinden LGS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS'ye ilişkin yaptığı açıklamada ÖSYM tarafından yapılacak LGS'ye girecek öğrencilerin, velilerin ve sınav görevlilerinin sınava giriş belgelerini göstermeleri halinde belediyenin yürüttüğü ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını kaydetti. Açıklamada ayrıca pandemi nedeniyle seferlerine ara verilen dış ilçe hatlarının da 20 Haziran Cumartesi günü karşılıklı olarak 13 ilçede 26 adet otobüs ile hizmet vereceği bildirildi. 20 Haziran Cumartesi günü tüm ilçelerde iki araç, sabah 06.40 ve 13.40’ta kalkış yapacağı ifade edildi.

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