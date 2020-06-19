Yavru kediyi otomobilin lastiğini çıkarıp, kurtardılar

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<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, bir otomobilin sol ön lastiğiyle kaportası arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından lastik çıkarılarak, kurtarıldı.<br>Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi 890'ıncı Sokak'ta yaşayan Fethullah Erkek, park halindeki otomıobiline bindiği sırada kedi sesi duydu. Hemen aracından inerek, otomobilini kontrol eden Erkek, sol ön lastik ile kaporta arasına yavru kedi sıkıştığın gördü. Yavru kediyi çıkaramayan Erkek, mahalleliden yardım istedi. 1 saat süren çabaya rağmen kedi çıkarılamayınca, itfaiye arandı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin lastiğini çıkartarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi, sağlık kontrolü için hayvan barınağına götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-19 15:37:37<br>

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