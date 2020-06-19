Siirt'te terör hedefleri böyle vuruldu

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<br>Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)SİİRT'in Baykan ilçesinde, ATAK helikopterlerinin desteğiyle terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar imha edildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı'nca, Baykan ilçesinin kırsal Yarımca köyü bölgesinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonda, Jandarma İç Güvenlik (JİG) Timi, Jandarma Komando ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri görev aldı. 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' ismi verilen operasyonda, dere yatağındaki kayalıklar arasına gizlenmiş çok sayıda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.<br>Operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar tek tek vurularak, imha edildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Yücel DURAK<br>2020-06-19 15:56:46<br>

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