Dicle'de sosyal mesafeli cuma namazı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle'de sosyal mesafeli cuma namazı

İHA

Dicle'de sosyal mesafeli cuma namazı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında camide sosyal mesafe kuralına uyularak cuma namazı kılındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığı için bir süredir belirlenen açık alanlarda eda edilen cuma namazı, Dicle'de tedbirlere uyularak Merkez Yeni Cami’de kılındı. Namaz kılmaya gelen vatandaşlara girişte ellerine tedbir amaçlı dezenfektan sıkılırken, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı. Vatandaşlar ateşleri ölçülerek alana alınırken cemaat sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını eda etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, "Uzun bir aradan sonra bizleri tekrar camide cuma namazında buluşturan Allah'a sonsuz hamdu senalar olsun. Mihrabımızı, minberimizi, kürsümüzü özlemişiz. Yüce Allah bizleri bir daha camilerimizden, cami cemaatimizden ayırmasın. Camilerdeki birlikteliğimizi beraberliğimizi hayatımıza yansıtmayı nasip eylesin. Cuma namazı için uygun görülen açık alanlara ve Merkez Yeni Cami’ye gelen cemaatimiz abdestlerini evlerinde, iş yerlerinde alarak, kendisine ait seccadesini alıp maskelerini takarak camiye ve açık alanlara geldiler. Uyarıları dikkate alıp kurallara riayet eden halkımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.
Cemaat, kılınan namazın ardından kontrollü bir şekilde camiden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle’de 'online' karne heyecanı
YEREL HABERLER Dicle’de 'online' karne heyecanı
Doğumdan sonra bebeğiyle korona virüse yakalandı, 12 günlük yaşam savaşını kazandı
YEREL HABERLER Doğumdan sonra bebeğiyle korona virüse yakalandı, 12 ...
Siirt'te terör hedefleri böyle vuruldu
YEREL HABERLER Siirt'te terör hedefleri böyle vuruldu
Silvan’da 3 hemşirenin korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Silvan’da 3 hemşirenin korona virüs testi pozitif ...
Yavru kediyi otomobilin lastiğini çıkarıp, kurtardılar
YEREL HABERLER Yavru kediyi otomobilin lastiğini çıkarıp, ...
PKK’lı teröristler inlerinde vuruldu Pençe-Kaplan Operasyonunda 50 terörist etkisiz hale getirildi Havadan savaş uçakları karadan komandolar Irak’ın kuzeyini teröristlere dar etti
YEREL HABERLER PKK’lı teröristler inlerinde vuruldu Pençe-Kaplan ...
Büyükşehir Belediyesinden LGS’ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden LGS’ye girecek öğrencilere ...
HDP önündeki eylemde 291'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 291'inci gün
Diyarbakır'da 60 dönümlük ekili arazi kül oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 60 dönümlük ekili arazi kül oldu
Ergani Devlet Hastanesinde korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Ergani Devlet Hastanesinde korona virüs önlemleri
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 291’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 291’inci gününde
Bağlar’da parklar sosyal mesafeli cuma namazına hazırlandı
YEREL HABERLER Bağlar’da parklar sosyal mesafeli cuma namazına ...
Bisiklet almak için ayakkabı boyuyordu, yapılan sürprizle gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER Bisiklet almak için ayakkabı boyuyordu, yapılan ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Bisiklet almak için su satan çocukların hayalini gerçekleştirdiler
YEREL HABERLER Bisiklet almak için su satan çocukların hayalini ...
TIR, park halindeki otomobile çarptı, yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER TIR, park halindeki otomobile çarptı, yol trafiğe ...
Su satarak bisiklet almak isteyen çocukların hayali gerçeğe dönüştü
YEREL HABERLER Su satarak bisiklet almak isteyen çocukların hayali ...
Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli
YEREL HABERLER Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile ...
Doğumdan sonra bebeğiyle koronavirüse yakalandı, yaşam mücadelesini kazandı
YEREL HABERLER Doğumdan sonra bebeğiyle koronavirüse yakalandı, ...
Tır şoförü seyir halindeyken uyudu, ortalığı birbirine kattı Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda kontrolden çıkan tır, park halindeki otomobile çarparak durabildi
YEREL HABERLER Tır şoförü seyir halindeyken uyudu, ortalığı ...
Kulp'ta korkutan yangın
YEREL HABERLER Kulp'ta korkutan yangın
Diyarbakır Sur'da 2 sokak, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır Sur'da 2 sokak, karantinaya alındı
Diyarbakırspor’a korona virüs testlerinden iyi haber
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’a korona virüs testlerinden iyi haber
HDP önündeki eylemde 290'ıncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 290'ıncı gün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X