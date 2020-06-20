Kırsaldan şehir merkezlerine gönderilen teröristlere operasyon: 11 gözaltı

<br>DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR, İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli'de, kırsaldan şehir merkezlerine gönderilen PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.<br>3 şüpheli ise aranıyor.<br>Terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) yapılanmasının yetersiz kalması üzerine şehir merkezine, kırsaldan silahlı örgüt üyeleri gönderildiği, böylelikle de YDG-H mensupları ve yerel birlik olarak adlandırılan silahlı işbirlikçi yapılanmaların tek bir çatı altında toplanarak, sözde 'Halkla İlişkiler Komutanlığına' bağlı YPS (Sivil Savunma Birlikleri) adıyla eylem ve faaliyetlerin planlandığı belirlendi. <br>Bunun üzerine dün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli Emniyet Müdürlükleri'yle ortak operasyon yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için aramalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)<br>2020-06-20 11:57:51<br>
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