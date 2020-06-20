Diyarbakır'da silahlı kavga kamerada

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada, çevredekilerin panik anı görüntülere yansıdı.<br>Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 407'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada bir vatandaş, evinin penceresinden o anları görüntüledi. Görüntülerde, çevredekilerin silah sesleriyle ara sokaklara kaçtığı görüldü. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-20 13:02:59<br>

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