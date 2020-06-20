Diyarbakır'da silahlı kavga kamerada

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavgada, çevredekilerin panik anı görüntülere yansıdı.<br>Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 407'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada bir vatandaş, evinin penceresinden o anları görüntüledi. Görüntülerde, çevredekilerin silah sesleriyle ara sokaklara kaçtığı görüldü. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-20 13:02:59<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.