Diyarbakır'da korona virüs 54 can aldı, 205 vaka ile mücadele sürüyor Maskesiz sokağa çıkanlara 900 lira ceza geliyor Vali Münir Karaloğlu, il pandemi kurulu sonrasında açıklama yaptı: “Diyarbakır’da korona virüsten 54 kişi öldü, 6 kişi yaşam savaşı veriyor“

Diyarbakır Valisi Minür Karaloğlu, il pandemi kurulu toplantısı sonrası kentte korona virüs vaka sayısı ve alınacak tedbirleri açıkladı. 54 kişinin korona virüsten dolayı hayatını kaybettiğini açıklayan Karaloğlu, “Diyarbakır’da toplam 205 vaka var, bunlardan 20 hasta yoğun bakımda ve 6 hasta solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor” dedi.

Diyarbakır Valisi Minür Karaloğlu, il pandemi kurulu toplantısı sonrası kentte korona virüs vaka sayısı yeni kararlarlar ve alınacak tedbirleri açıkladı.



“Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 72”

Diyarbakır’da vaka sayılarının artışının normalleşme süreci ile birlikte yaşandığını belirten Vali Karaloğlu, “Ramazan Bayramı sonrasında seyahat kurlarının gevşetilmesiyle ve hareketin artmasıyla beraber Diyarbakır’da da pozitif vaka sayılarında bir yükseliş var. Bugün geldiğimiz noktada, maalesef 54 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaş ortalaması ise 72 olarak kayıt altına alındı. Niye bizim 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili sokağa çıkma konusunda sınırlamalar koyduğumuz Diyarbakır’daki ölen vatandaşlarımızın yaş ortalamasıyla da daha net olarak görülüyor. Hastanelerde şimdiye kadar toplam 205 kişi yatarak tedavi görüyor. Bunlardan 20’si yoğun bakım ünitesinde ve 6’sı ise entube solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. 189 vatandaşımız da normal servislerde tedavilerine devam ediliyor” dedi.



“103 yoğun bakım ünitemizi pandemiye ayırdık”

Diyarbakır’da pandemi hastanelerinde ayrılan yatak sayıları ile ilgilide bilgi veren Vali Karaloğlu, “Kamu ve özel sektör hastanelerinde ayrılan yatak sayısı 373, şu anda yatan hasta sayısı ise 189’dur. Diyarbakır’da 103 yoğun bakım ünitemizi pandemiye ayırmış durumdayız ve şuanda entube hastalarımız ile birlikte 26 yatağımız dolu” diye konuştu.



“Maske takmayan kişilere 900 lira cezası uygulanacak”

İl pandemi kurulunda alınan yeni kararları da açıklayan Vali Karaloğlu, “Pandemi kurulu toplantısı sonrası bazı yeni kararlar aldık. Diyarbakır’da maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı ve şimdi ise denetimlerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlarımıza 900 lira para cezası uygulanacaktır. Burnu veya ağzı açıkta bırakacak şekilde maske takmak aslında bunlar maskeyi takmış olarak göremeyiz. Yapılacak denetimlerde doğru maske takma kurallarına mutlaka dikkat edilecektir. İşletmelerde de yapılacak denetimlerde birinci tespitte uyarılacak, ikinci tespitte ise 3 bin 150 para cezası uygulanacak. Fakat bu üçüncü kurallara uymadığını tespit edilen işletmeye bu kez bir gün kapatma cezası uygulanacaktır” diye konuştu.



“Düğün salonlarının açık alanlarını kullanmalarını tevsiye ediyoruz”

Düğün salonları ve taziyelerle ilgilide açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, “Düğün salonlarında 1 Temmuz itibariyle düğün salonları açılmış olacaktır. Düğün salonlarının özellikle açık alanı olan düğün salonları açık alanlarını kullanacaklarına dair tavsiye edilecek bir karar alacağız. Taziye evleri ve taziyelerle ilgilide yapılacak denetimlerde vatandaşlarımızı taziye konusunda uyaracak ve ikna edecek bir ekip oluşturduk. Korona virüs ile mücadelede denetimlerimiz her gün devam edecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.