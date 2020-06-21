Yenişehir Kaymakamı Beşikci'den mültecilere ziyaret

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, geçici koruma statüsünde bulunan yabancı çocuklar ve ailelerini ziyaret etti.

Yenişehir’de bulunan mülteci aileleri evlerinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ziyaret eden Kaymakam Beşikci ailelere çiçek, çikolata ve alışveriş çeki hediye etti. Suriyeli Elmüslüm ailesini ziyaret eden Kaymakam Beşikci, Türkiye'nin mültecilerin insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber eden bir ülke olduğunu söyledi. Kaymakam Beşikci, "Bu ilkeli duruşumuzu uluslararası yükümlülüklerimiz ile tarihi, vicdani ve insani geleneklerimize uygun bir şekilde günümüzde de devam ettiriyoruz" dedi.

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