Elleri ve bacakları kesilen babalarına el-ayak oldular (2)

<br>DHA'NIN HABERİ HALUK LEVENT'İ HAREKETE GEÇİRDİ<br>Demirören Haber Ajansı'nın (DHA), Diyarbakır'da 5 yıl önce çalıştığı inşaatta yüksek gerilime kapılması sonucu ellerini ve bacaklarını kaybettikten sonra tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen Mehmet Zeki Aslan'ın (40), ona hem el hem de ayak olan eşi ve 5 çocuğunun protez biyonik el isteği, haberi üzerine şarkıcı Haluk Levent harekete geçti. Aynı zamanda Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu olan Levent, sosyal medya hesabından haberi paylaşıp, Diyarbakır AHBAP'ı etiketleyerek, protez biyonik el için çalışma yapmalarını istedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-21 13:04:29<br>

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