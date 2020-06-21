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Diyarbakırspor’un eski futbolcusu Akülke hayatını kaybetti

İHA

Diyarbakırspor ve Mersin İdmanyurdu'nun unutulmaz futbolcularından Mustafa Akülke geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Mersin'de hayatını kaybetti.

Diyarbakırspor’un eski futbolcusu Akülke hayatını kaybetti

Diyarbakırspor ve Mersin İdmanyurdu'nun unutulmaz futbolcularından Mustafa Akülke geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Mersin'de hayatını kaybetti.
Diyarbakırlı olan ve Diyarbakırspor altyapısında yetişen Akülke, uzun yıllar Diyarbakırspor ve Mersin İdmanyurdu'nda forma giydi. Akülke, TFF Adana Bölge Müdürlüğü ile Mersin İdmanyurdu, Tarsus İdmayurdu ve Diyarbakırspor genel menajerliğini de yaptı. 64 yaşındaki futbol adamının vefatı memleketi Diyarbakır’da üzüntü ile karşılandı. Akülke'nin formasını giydiği Diyarbakırspor Kulübü yazılı açıklama yaparak vefat nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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