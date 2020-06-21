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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Maarif Koleji Mozaik Okullarından sosyal sorumluluk projesi

İHA

Diyarbakır Maarif Koleji Mozaik Okullarında eğitimöğretim çalışmaları çok yönlü olarak devam ederken, sosyal sorumluluk projeleri de hız kesmeden sürüyor. Maarif Koleji Mozaik Okulları bu kapsamda hazırlattığı maskeleri vatandaşlara dağıttı.

Diyarbakır Maarif Koleji Mozaik Okullarından sosyal sorumluluk projesi

Diyarbakır Maarif Koleji Mozaik Okullarında eğitimöğretim çalışmaları çok yönlü olarak devam ederken, sosyal sorumluluk projeleri de hız kesmeden sürüyor. Maarif Koleji Mozaik Okulları bu kapsamda hazırlattığı maskeleri vatandaşlara dağıttı.
Diyarbakır’ın saygın ve köklü okullarından Diyarbakır Maarif Koleji Mozaik Okulları, bir yandan eğitimöğretim çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürürken diğer yandan da sosyal yardım çalışmalarına da devam ediyor. Diyarbakır Mozaik Okulları Maarif Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu, dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla herkesin oldukça zor günler geçirdiğini bildiklerini söyledi. Merdoğlu, “Diyarbakır Mozaik Okulları Maarif Koleji olarak, bu kapsamda 0 4 yaş gurubu çocuklarımız ile büyükler için kaliteli ve yıkanabilir özel maskeler yaptırdık. Bunları Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir’de dağıttık. Sor salonlarında giden ve spor yapan gençlerimize de maskelerini verdik” dedi.
Yaklaşık 4 bin 600 maskeyi özellikle ekonomik durumu elverişli olmayan ailelerimize dağıttıklarını belirten Merdoğlu, önümüzdeki günlerde yine bu yönlü çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Merdoğlu, “Maarif Koleji Mozaik Okulları olarak amacımız, başta geleceğimizi inşa edecek çocuklarımız olmak üzere, tüm eğitmen kadromuz, personellerimiz, velilerimiz ve okulumuza misafir olarak gelecek ziyaretçilerimizin sağlığını aldığımız en üst düzey tedbirlerle koruyabilmektir. Okul yönetimi olarak, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği protokoller doğrultusunda, gerekli tüm tedbirleri eksiksiz şekilde almış bulunmaktayız. Uzaktan eğitim döneminde gösterdiğimiz hassasiyeti, temizlik, hijyen ve sağlık konusunda da azami şekilde sürdürmekteyiz. Okul binasına girmeden önce, herkesin ateş ölçer ile ateşi ölçülüp, maske kontrolü yapılarak elleri dezenfekte edildikten sonra girişleri yapılmakta. Maskesi olmayanlara, okul olarak temin ediyoruz. Okulun giriş kapısından itibaren başta fiziksel mesafe ve el hijyeni konusunda son derece etkili önlemler aldık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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