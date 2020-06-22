Uzman uyardı, uzun süre kullanılan maskeler korona virüsün yayılma riskini artırıyor Dicle Üniversitesi Çocuk Covid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen: "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanma ile ilgili sıkıntımız var" "Günlük kullandığımız tıbbi maskelerin yıkanması, kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması diye bir şey kesinlikle yanlıştır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman uyardı, uzun süre kullanılan maskeler korona virüsün yayılma riskini artırıyor Dicle Üniversitesi Çocuk Covid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen: "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanma ile ilgili sıkıntımız var" "Günlük kullandığımız tıbbi maskelerin yıkanması, kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması diye bir şey kesinlikle yanlıştır"

İHA

Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Çocuk Kovid19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, Türkiye'de son günlerde artan korona virüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanmayla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var" dedi.

Uzman uyardı, uzun süre kullanılan maskeler korona virüsün yayılma riskini artırıyor Dicle Üniversitesi Çocuk Covid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen: "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanma ile ilgili sıkıntımız var" "Günlük kullandığımız tıbbi maskelerin yıkanması, kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması diye bir şey kesinlikle yanlıştır"

Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Çocuk Kovid19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, Türkiye’de son günlerde artan korona virüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanmayla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var" dedi.
Çin'de başlayıp kısa sürede dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelede kontrol sağlanmaya başlanırken, son günlerde dünyada olduğu gibi Türkiye’de vakalarda artışlar baş göstermeye başladı. Kimisi maske kullanmayıp risk oluştururken, kimisi de kullandığı maskeyi uzun süre takmasıyla korona virüsün hem kendisini enfekte etmesini hem de uzun süre kullandığı maskeyi rastgele çevreye atmasıyla başkalarını enfekte etme riskini oluşturduğu görüldü.
Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Covid19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, maskelerin gün boyunca takılmasının kesinlikle doğru olmadığını belirterek, ağızdan tükürükle çıkan, konuşmayla çıkan veya öksürükle, aksırıkla çıkan virüslerin, mikroorganizmaların maskelere yapıştığını, bunun da ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

"2020'yi virüsle tamamlayacağız"
Doç. Dr. Velat Şen, korona virüsün dünyada yaygın bir hale geldiğini belirterek, 2020'yi korona virüsle birlikte tamamlayacaklarını dile getirdi. Doç. Dr. Şen, "Evet ülke olarak korona virüse karşı çok başarılı bir mücadele veriyoruz. Ancak bu mücadeleyi sadece sağlık çalışanları olarak değil, bununla birlikte tüm vatandaşlarımızla mücadeleyi vermek durumundayız. Bu nedenle yeni normalleşme dediğimiz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde bizler mutlaka maskeye çok ciddi ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Evden dışarı çıktığımız zaman nasıl ki ayakkabısız veya terliksiz dışarı çıkmıyorsak mutlaka maskelerimizi takarak dışarı çıkmak durumundayız. Maskeyi taktığımız zaman biz hem karşımızdaki kişiyi korumuş oluyoruz hem de kendimizi korumuş oluyoruz. Maskelerin ortalama kullanım süreleri 2 ile 4 saat kadardır. Ancak çok öksüren, çok hapşıran, ağzında sekresyonu fazla olan bireylerin daha kısa süreli ve sık olarak maske değiştirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bizim bu maskeleri gün boyunca 8 saat, 10 saat takmamız kesinlikle doğru değildir. Çünkü ağzımızdan tükürükle çıkan, konuşmamızla çıkan veya öksürüğümüz, aksırığımızla çıkan virüsler, mikroorganizmalar bu maskenin üzerine yapışmış olacaklardır. Biz bir müddet sonra bu maskeyi takmaya devam edersek kendimiz bu havayı soluyarak kendimizi enfekte etmiş duruma gelebiliriz. Bu maskelerin yıkanması, kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması diye bir şey kesinlikle yanlıştır" diye konuştu.

“Sokak ortasında atılmış maskeler bulaş kaynağı”
Maskeleri kullandıktan sonra mutlaka doğru bir şekilde çıkarıp maskenin ön yüzüne temas etmeden ya kapalı bir çöp kutusuna, hatta mümkünse bir naylon poşet içerisinde çöp kutularına atılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şen, "Hiçbirimizin maskeleri evimizde veya iş yerinde ortalıkta bırakmaması gerekiyor. Sokak ortasında maskeleri görüyorum bunlar çok yanlış. Bunlar hepsi birer bulaş kaynağı oluyor. Maskeleri tekrar tekrar kullanmak kesinlikle yanlış bir durum. Şu anda çok sayıda nanoteknoloji üretilen maskeler görüyoruz. Tabi bunların ne kadar koruyucu olduğuyla ilgili aslında bilimsel bir çalışma yok. Ancak biz bu maskelerin de çok uzun süre takılmasını kesinlikle önermiyoruz. Günlerce takılması, gün boyunca takılması kesinlikle yanlış. Yemek yediğimiz sırada, veyahut bir şekilde öksürdüğümüz, hapşırdığımız sırada, sıcak ortamlarda ve terlediğimiz durumlarda mutlaka maskeler ıslanıyor. Üzerlerinde virüs partikülleri, mikroorganizmalar birikiyor ve bunlarda hem bizim sağlığımız için hem de çevremizdekilerin sağlığı için bir risk oluşturuyor. Bu nedenle dışarı da kalma süremize göre yanımızda yedek maskeleri bulundurmamız gerekir. Baktığımız zaman aslında ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanmayla ilgili ciddi sıkıntılarımız var" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'ın iç sularında av yasağı dönemi devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın iç sularında av yasağı dönemi devam ...
Diyarbakır'da maske uygulaması: Yasağa uymayanlara 900 lira ceza
YEREL HABERLER Diyarbakır'da maske uygulaması: Yasağa uymayanlara ...
Caddeler güzelleşiyor, kırsal bölgelere yeni yollar kazandırılıyor
YEREL HABERLER Caddeler güzelleşiyor, kırsal bölgelere yeni yollar ...
Diyarbakır’da engelli gence akülü sandalye sürprizi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da engelli gence akülü sandalye sürprizi
Diyarbakır’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu Lice’de düzenlenen operasyonda 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi ile 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi Ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içinde ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da son yılların en büyük uyuşturucu ...
Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint ...
Çocuklar havuza girmek, güvenlik görevlileri ise sokmamak için nöbette
YEREL HABERLER Çocuklar havuza girmek, güvenlik görevlileri ise ...
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu.
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Diyarbakır’da taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da taciz iddiası ortalığı savaş alanına ...
Diyarbakır'da bıçaklı kavga : 2 yaralı, 7 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bıçaklı kavga : 2 yaralı, 7 gözaltı
Kaymakam Beşikci şehit babalarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci şehit babalarını yalnız bırakmadı
Diyarbakır Maarif Koleji Mozaik Okullarından sosyal sorumluluk projesi
YEREL HABERLER Diyarbakır Maarif Koleji Mozaik Okullarından sosyal ...
HDP önünde eylem yapan baba: Çocuklarımızı artık bize göndersinler
YEREL HABERLER HDP önünde eylem yapan baba: Çocuklarımızı artık bize ...
Diyarbakırspor’un eski futbolcusu Akülke hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’un eski futbolcusu Akülke hayatını ...
Elleri ve bacakları kesilen babalarına el-ayak oldular (2)
YEREL HABERLER Elleri ve bacakları kesilen babalarına el-ayak ...
HDP önünde evlat nöbeti tutan babanın buruk Babalar Günü anısı
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan babanın buruk Babalar ...
Bağlar Belediyesi 3 kırsal mahalleye yeni yol kazandırdı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi 3 kırsal mahalleye yeni yol ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününde
İkinci el oto pazarı 'korona pazarı' oldu Diyarbakır'da ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde oto pazarına akın etti Korona virüs tedbirlerinin uygulanmadığı pazarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, maskesiz pazarlık yaptı
YEREL HABERLER İkinci el oto pazarı 'korona pazarı' ...
Başkan Beyoğlu'ndan örnek oturma düzeniyle takdir toplayan kadınlara hediye
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan örnek oturma düzeniyle takdir ...
Diyarbakır'da dev örümcek paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da dev örümcek paniğe neden oldu
Dişlerdeki rahatsızlık bütün vücudu etkiliyor
YEREL HABERLER Dişlerdeki rahatsızlık bütün vücudu etkiliyor
Yenişehir Kaymakamı Beşikci'den mültecilere ziyaret
YEREL HABERLER Yenişehir Kaymakamı Beşikci'den mültecilere ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X