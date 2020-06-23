Silvan'da çıkan yangında 75 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silvan'da çıkan yangında 75 dönümlük buğday tarlası kül oldu

İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü kamyonun geçişi sırasında elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangında 75 dönümlük buğday ekili arazi kül oldu.

Silvan'da çıkan yangında 75 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde saman yüklü kamyonun geçişi sırasında elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangında 75 dönümlük buğday ekili arazi kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıbuğday Mahallesinde öğle saatlerinde saman yüklü kamyonun geçişi sırasında elektrik telleri koptu. Tellerden çıkan kıvılcımlar buğday ekili araziye sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin suyla köylülerin de traktörle müdahalesi sonucu söndürüldü.
Arazisi yanan çiftçi Necmettin Kurt, "Bir yıllık emeğim kül oldu. Yangın çıktığı esnada evdeydim. Çocukların haber vermesiyle dışarıya tarlaya doğru koşmaya başladık. Köylülerin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına aldık. Saman yüklü bir kamyonun geçişi sırasında elektrik kabloların kopması nedeniyle yangın çıktığını öğrendik. Bu anlamda çocuklarımla birlikte emek verdiğimiz buğday tarlası yok oldu. Traktörlerle yangının diğer tarlalara sıçramamasını önledik. Yoksa diğer tarlalara sıçrasaydı evimiz komple yanacaktı. Köylülerimiz söndürmeden büyük emekleri oldu. Herkesten Allah razı olsun. Mağdur durumdayız mağduriyetimizin gidermesini istiyoruz" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Diyarbakır’da toplu taşıma araçları ile duraklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu taşıma araçları ile duraklar ...
Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara hediye
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara ...
Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ...
Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ...
Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu
YEREL HABERLER Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli ...
TPAO'dan 9 bin 200 litre ham petrol çalan 3 kişi, yakalandı
YEREL HABERLER TPAO'dan 9 bin 200 litre ham petrol çalan 3 kişi, ...
Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, çiftçiler şoke oldu
YEREL HABERLER Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, ...
TPAO borularından çaldıkları petrolü evinin altındaki depoda sakladılar
YEREL HABERLER TPAO borularından çaldıkları petrolü evinin altındaki ...
Asırlar önce inşa edilen sütunceler hala ayakta, görenler hayran kalıyor
YEREL HABERLER Asırlar önce inşa edilen sütunceler hala ayakta, ...
Diyarbakır’da kuaför dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kuaför dükkanında silahlı kavga: 1 ...
Diyarbakır’da Yunus ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Yunus ekipleri kaza yaptı: 2 polis ...
Silvan'da kendini yakmak isteyen şahsı polis engelledi
YEREL HABERLER Silvan'da kendini yakmak isteyen şahsı polis ...
Diyarbakır Maarif Okulları milli atıcı Ömer Akgün’e sponsor oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır Maarif Okulları milli atıcı Ömer Akgün’e ...
4 işçinin koronavirüse yakalandığı fabrikada üretime ara verildi
YEREL HABERLER 4 işçinin koronavirüse yakalandığı fabrikada üretime ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 294'üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 294'üncü gününde
Fabrikada çalışan 4 işçide korona çıktı, işçiler işi bırakıp hastaneye koştu
YEREL HABERLER Fabrikada çalışan 4 işçide korona çıktı, işçiler işi ...
Amed Sportif Faaliyetler’de Mahsum ameliyat oldu
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler’de Mahsum ameliyat oldu
Uzman uyardı, uzun süre kullanılan maskeler korona virüsün yayılma riskini artırıyor Dicle Üniversitesi Çocuk Covid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen: "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanma ile ilgili sıkıntımız var" "Günlük kullandığımız tıbbi maskelerin yıkanması, kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması diye bir şey kesinlikle yanlıştır"
YEREL HABERLER Uzman uyardı, uzun süre kullanılan maskeler korona ...
Diyarbakır'ın iç sularında av yasağı dönemi devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın iç sularında av yasağı dönemi devam ...
Diyarbakır'da maske uygulaması: Yasağa uymayanlara 900 lira ceza
YEREL HABERLER Diyarbakır'da maske uygulaması: Yasağa uymayanlara ...
Caddeler güzelleşiyor, kırsal bölgelere yeni yollar kazandırılıyor
YEREL HABERLER Caddeler güzelleşiyor, kırsal bölgelere yeni yollar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X