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Elektrik tamircisi jeneratörü tamir etmek isterken akıma kapıldı Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan elektrik tamircisi hastanede tedavi altına alındı

İHA

Diyarbakır'da bir sitenin jeneratör kısmında yaşanan elektrik arızasını tamir etmek isterken yüksek akıma kapılan elektrik tamircisi ağır yaralandı. Yaralı elektrik tamircisi vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınarak en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrik tamircisi jeneratörü tamir etmek isterken akıma kapıldı Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan elektrik tamircisi hastanede tedavi altına alındı

Diyarbakır’da bir sitenin jeneratör kısmında yaşanan elektrik arızasını tamir etmek isterken yüksek akıma kapılan elektrik tamircisi ağır yaralandı. Yaralı elektrik tamircisi vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınarak en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde bulunan Kaya Gold Cty İnşaat isimli sitede gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede elektrik arızasının giderilmesi için sık sık elektrik kesintisi oluşması nedeniyle sitenin enerji ve jeneratöründe arıza meydana geldi. Bunun üzerine arızanın giderilmesi için site yönetimi elektrik tamircisini çağırdı.
Akıma kapılan elektrik tamircisi alev aldı
Elektrik arızasını gidermek için jeneratörün bulunduğu ve etrafı tel çitlerle kapalı olan alana giren Bülent isimli tamircisi burada enerji nakil kablolarına baktığı sırada bir anda akıma kapılarak alev aldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar akıma kapılarak ağır yaralanan elektrik tamircisine yardım etmek için yanan tamircinin kıyafetlerini çıkararak toprağın üzerine yatırıp sağlık ekiplerinin gelmesini beklediler.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı şahsı ambulansla en yakın hastaneye götürdü. Hastanenin acil servisinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, daha sonra yoğum bakım ünitesine alındı. Elektrik tamircisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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