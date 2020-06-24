Ölü sıpayı aracının arkasına bağlayıp sürükledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da bir sürücünün ölü sıpayı kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp sürüklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br>Sur ilçesinin kırsal Hacıosman Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, ölü sıpayı, kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp, yolda sürükleyerek götürdü. Bir çobanın yanından geçerken de selam verip yoluna devam eden sürücü, bir süre sonra başka yola saparak gözden kayboldu. Bir başka sürücü, o anları cep telefonuyla kaydetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-24 10:06:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.