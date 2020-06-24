Çalıştığı hastanenin 6’ncı katından atlayarak intihar etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıştığı hastanenin 6’ncı katından atlayarak intihar etti

İHA

Çalıştığı hastanenin 6’ncı katından atlayarak intihar etti

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde görevli bir hemşire, sabaha karşı 6’ncı kattan atlayarak intihar etti.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hematoloji bölümünde görevli 28 yaşındaki Bedia Menteşe, sabah 05.00 sularında hastanenin 6’ncı katından atlayarak intihar etti. Sert zemine çakılan Menteşe, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Menteşe’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 296’ncı gününde Evlat nöbetindeki acılı anne Necibe Çiftçi: "Bir çocuğumu şehit ettiler, bir çocuğumu da dağa kaçırdılar"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 296’ncı ...
Ölü sıpayı aracının arkasına bağlayıp sürükledi
YEREL HABERLER Ölü sıpayı aracının arkasına bağlayıp sürükledi
Bisiklet sporcuları 3 ay sonra yeniden pedal çeviriyor
YEREL HABERLER Bisiklet sporcuları 3 ay sonra yeniden pedal ...
Elektrik tamircisi jeneratörü tamir etmek isterken akıma kapıldı Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan elektrik tamircisi hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Elektrik tamircisi jeneratörü tamir etmek isterken ...
Diyarbakır'da bir kuyumcu, 200 milyon TL ile ortadan kayboldu iddiası
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir kuyumcu, 200 milyon TL ile ortadan ...
Diyarbakır’da arazi kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da arazi kavgası: 2 yaralı
Test için hastaneye giden işçilerden 8'inini işten çıkarıldığı iddiası
YEREL HABERLER Test için hastaneye giden işçilerden 8'inini işten ...
300 milyon TL’lik vurgun yaptı, ortadan kayboldu Geriye sadece sahte takılar kaldı
YEREL HABERLER 300 milyon TL’lik vurgun yaptı, ortadan ...
Kulp’ta 83 dönüm ekili arazi kül oldu
YEREL HABERLER Kulp’ta 83 dönüm ekili arazi kül oldu
Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Silvan'da çıkan yangında 75 dönümlük buğday tarlası kül oldu
YEREL HABERLER Silvan'da çıkan yangında 75 dönümlük buğday tarlası ...
Diyarbakır’da toplu taşıma araçları ile duraklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toplu taşıma araçları ile duraklar ...
Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 295'inci gününde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara hediye
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara ...
Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ...
Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şehit polis Atakan Arslan'ın faillerine ...
Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu
YEREL HABERLER Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli ...
TPAO'dan 9 bin 200 litre ham petrol çalan 3 kişi, yakalandı
YEREL HABERLER TPAO'dan 9 bin 200 litre ham petrol çalan 3 kişi, ...
Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, çiftçiler şoke oldu
YEREL HABERLER Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, ...
TPAO borularından çaldıkları petrolü evinin altındaki depoda sakladılar
YEREL HABERLER TPAO borularından çaldıkları petrolü evinin altındaki ...
Asırlar önce inşa edilen sütunceler hala ayakta, görenler hayran kalıyor
YEREL HABERLER Asırlar önce inşa edilen sütunceler hala ayakta, ...
Diyarbakır’da kuaför dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kuaför dükkanında silahlı kavga: 1 ...
Diyarbakır’da Yunus ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Yunus ekipleri kaza yaptı: 2 polis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X