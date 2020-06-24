Çalıştığı hastanenin 6’ncı katından atlayarak intihar etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde görevli bir hemşire, sabaha karşı 6’ncı kattan atlayarak intihar etti.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hematoloji bölümünde görevli 28 yaşındaki Bedia Menteşe, sabah 05.00 sularında hastanenin 6’ncı katından atlayarak intihar etti. Sert zemine çakılan Menteşe, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Menteşe’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.