Dicle’de 1 buçuk ay sonra korona virüs vakası görüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir buçuk ay aradan sonra 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Hastaların evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Vakaların en çok görüldüğü kentlerin başında gelen Diyarbakır'da, yaklaşık 1 buçuk aydır virüs görülmeyen Dicle ilçesinde 3 vakaya birden rastlandı. Uzun bir aradan sonra korona virüs vakasının görüldüğü ilçede hastalar, evlerinde karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.