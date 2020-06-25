Kulp’ta 100 dönüm ekili arazi kül oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 100 dönümlük arpa ekili arazi küle döndü.

Edinen bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı Baloğlu Mahallesi Çiftlik küme evleri mevkinde henüz belirlenmeyen bir neden dolayı Yaşar ailesine ait arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına itfaiye ekipleri su köylüler de traktörle müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, olayda 100 dönüme yakın arpa ekili arazi ile hayvanlar için toplanan otlar küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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