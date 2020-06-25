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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar'ın cadde ve sokakları modern hale getiriliyor

İHA

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin doğal zenginliklerini değerlendirerek gerçekleştirdiği hizmet seferberliğinde cadde ve sokakları eski çarpık görüntülerden kurtararak modern hale getirdi.

Bağlar'ın cadde ve sokakları modern hale getiriliyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin doğal zenginliklerini değerlendirerek gerçekleştirdiği hizmet seferberliğinde cadde ve sokakları eski çarpık görüntülerden kurtararak modern hale getirdi.
Bağlar Belediyesi, sönmüş volkanik yanardağ olan Karacadağ’ın lavlarından oluşan, bilim insanlarının dünyanın en kaliteli ve uzun ömürlü yapı malzemesi olarak değerlendirdiği bazalt taşından ürettiği asfalt ile yıllar sonra asfaltlanan cadde ve sokaklara konforlu görünüm kazandırdı. Bağlar Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, asfaltladığı cadde ve sokakların kaldırımlarını, ara sokaklarını ve yaya geçitlerini de parke taşı ile döşeyerek vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor. Bağlar bölgesinde bulunan Karacadağ'ın doğal zenginliklerini değerlendirerek belediyenin öz kaynakları haline getirdiklerini belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, “Bugüne kadar değerlendirilmeyen doğal zenginlikleri yatırıma dönüştürerek milletimize hizmet olarak kazandırıyoruz” dedi.

“Allah’ın bölgemiz için nimeti olan zenginlikleri hizmete dönüştürüyoruz”
Yerel yönetimlerde her şeyi devletten ve merkezi hükümetten beklemenin doğru olmadığına vurgu yapan Beyoğlu, “Türkiye’miz doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin. Her bölgemizin kendine göre zenginlikleri var. Önemli olan yerel yönetimler olarak bunları değerlendirdik. Allah'ın bu bölge için nimeti olan Karacadağ’ımızın yer altı ve yer üstü kaynaklarını millete hizmet olarak sunma gayretindeyiz. Cumhurbaşkanımızın geçmişte belediye başkanı olarak İstanbul’da yapmış olduğu değişimi referans alarak Bağlar’da bunu yapmaya çalışıyoruz. Bölgemizin öz kaynağı olan bazalt taşı asfaltı ile her cadde ve sokağımıza dokunuyoruz. Bir yıl önce bugünkü güzel tabloyu hayal etmek zordu. Azimli ve kararlı şekilde çalışarak bu noktaya getirdik. Bir süre sonra şu anki tablonun da çok üstüne ulaşacağız. Her geçen gün biraz daha iyisini düşünüyoruz ve gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hizmet geldi, vatandaşlar şimdi mutlu
Yapılan çalışmaların ardında yeniden ulaşıma açılan cadde ve sokaklarda eski olumsuz görüntülerden eser kalmazken, yolların yeni halini çok beğendiklerini belirten vatandaşlar çarpık görüntülerin son bulmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiriyor. Bağcılar Mahallesinde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Ulaş, “Her gün işe gidip gelmek için bu yolu kullanıyoruz. Yol çok kötüydü. Araçlarımız çukurlardan dolayı hasar görüyordu. Belediyemiz bakımsız olan yolu düzeltip kaliteli asfaltla güzel hale getirdi. Yerel yönetimler hizmet üretilmesi gereken yerlerdir. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür ederek bu hizmetlerin devamını diliyoruz” diye konuştu.
Çocukların kışın çamur içinde okula gitmek zorunda kaldığını ifade eden Mevlana Halit Mahallesi sakinlerinden Ayşe Eryılmaz, belediyenin gerçekleştirdiği asfaltlama ve parke taşı döşeme hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını kaydetti.

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