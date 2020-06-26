Diyarbakır'ın Ergani ilçe ovasında bulunan ve 18 bin 660 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Ergani barajı sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ergani ovasında bulunan ve 18 bin 660 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Ergani barajı sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Yıldız, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ergani ovasında bulunan 18 bin 660 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. İş kapsamında toplam boru hattı uzunluğu 57 bin metre olan ve 110 bin 400 milimetre çap aralığındaki HDPE ve CTP borular ile yapılan iletim hatlarında bugüne kadar 13 bin 400 metre CTP boru, 42 bin 600 metre HDPE boru döşenmiştir. İletim hattında kalan boruların döşenip işin 2020 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

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