<br>Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Aralarında HDP'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır <br>2020-06-26 13:22:54<br>
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