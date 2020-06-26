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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan'a türkü okuyan öğrenci: Sınav heyecanım bir nebze de olsa giderildi

DHA

Erdoğan'a türkü okuyan öğrenci: Sınav heyecanım bir nebze de olsa giderildi

<br>Emrah KIZILSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi telekonferans yönetimiyle görüştüğü ve beraber türkü söylediği Ozan Ferhat Aktaş (18), duygularını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Görüşmede, çok heyecanlandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Diyarbakır'a davet etmeyi unuttuğunu belirten Aktaş, "Sınav heyecanım bir nebze de olsa giderildi. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımızı Diyarbakır'a davet ediyorum" dedi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS öncesi çeşitli şehirlerden öğrencilerle, video konferans yoluyla görüşme yaparak, sorularını cevapladı. Görüşme sonunda Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ozan Ferhat Aktaş'ın sazını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aktaş'tan türkü söylemesini istedi. Kendisinin saz, sınıf arkadaşı Ahmet Hüseyin Yıldız'ın gitar çaldığı ve okul müdürü Hanifi Yıldız'ın da seslendirdiği 'Fincanın Etrafı Yeşil' türküsüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.<br>'GÖRÜŞME BİZİ SINAVA MOTİVE ETTİ'<br>Görüşme sonrası duygularını DHA'ya anlatan Ozan Ferhat Aktaş, "Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız bu görüşmeden dolayı çok mutluyum. Çok heyecanlandım, hala heyecanlıyım, gurur duyuyorum. Bana eğitim, öğretim hayatım boyunca destek çıkan başta ailem, okul müdürüm Hanifi Çaçan, il milli eğitim müdürüm ve öğretmenlerim Sait Yıldız'a teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa sınav heyecanım giderildi. Çok mutlu oldum, apayrı bir şeydi. Anlatılmaz. Liseden sonra konservatuar düşünüyorum. Hayatım boyunca müzik yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızı Diyarbakır'a davet edecektim, çok heyecanlı olduğum için unuttum. Buradan sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanımızı Diyarbakır'a davet ediyorum" diye konuştu.<br>Ahmet Hüseyin Yıldız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şarkı söyleme şansı yakalamalarının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:<br>"Çok mutlu olduk. Yarınki sınavımız için de motive edici bir etki yarattı. YKS'den sonra nasip olursa konservatuar düşünüyorum."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA<br>2020-06-26 20:35:32<br>

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