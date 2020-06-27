Habur açılınca ihraç üretimi 3'e katlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Habur açılınca ihraç üretimi 3'e katlandı

DHA

Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN-Mehmet Selim YALÇIN/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, normalleşme süreciyle yük taşımacılığına açıldı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçıların 3 vardiya sistemiyle üretim yaptığını ve günde 2 bin TIR'ın Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, 1 Mart'ta çift...

Habur açılınca ihraç üretimi 3'e katlandı

<br>Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN-Mehmet Selim YALÇIN/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, normalleşme süreciyle yük taşımacılığına açıldı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçıların 3 vardiya sistemiyle üretim yaptığını ve günde 2 bin TIR'ın Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını söyledi.<br>Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, 1 Mart'ta çift yönlü geçişe kapatıldı. 'Temasız ihracatın' yapıldığı kapı, 4 Mayıs'ta yük taşımacılığına açıldı. Başta Irak olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihracat yapan Türk firmaları, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla teke düşürdükleri vardiya sayısını, Irak'tan gelen siparişler doğrultusunda 3'e çıkartarak, üretimlerini artırdı.<br>HABUR SINIR KAPISI'NDAN GÜNDE 2 BİN TIR İHRACAT YAPILIYOR<br>Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçıların 3 vardiya sistemiyle üretim yaptıklarını söyledi. 4 Mayıs gününden itibaren Habur Sınır Kapısı'nda günde 2 bin TIR'ın geçiş yaptığını anlatan Odabaşı, ihracatlarının yüzde 50'sinin Irak üzerinden yapıldığını anlattı. Koronavirüsle mücadele sürecinde firmaların yüzde 80'inin üretimlerini durdurduğunu aktaran Odabaşı, "2,5 aylık pandemi sürecinde firmalarımızın yüzde 80'i üretimini durdurmuştu. Şu anda Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte ihracatımız da yeniden başladı. Bir vardiya çalışan üretici firmalarımız, iki ve üç vardiyalı çalışma sistemine geçti. İhracatımızın yüzde 50'si Irak ve İran üzerine yapılıyordu. Şu anda Irak kapısının açılması ve Halil İbrahim Kapısı'nın da rahatlamasıyla birlikte firmalarımız 3 vardiya halinde çalışmaya devam ediyor. Üretiyoruz, ürettiğimizi de ihraç ediyoruz. Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla şu anda günde 2 bin tır ihracat yapılıyor" dedi.<br>'YENİ PERSONELLER ALIP, VARDİYA SAYIMIZI 3'E ÇIKARDIK'<br>Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik ürünleri ihracatçısı firmanın üretim müdürü Ebru Bingöl, pandemi sürecinde 2 ay boyunca tek vardiya ve yarı zamanlı olarak çalışmak durumunda kaldıklarını belirterek, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte yeni istihdamlar sağladıklarını, vardiya sayılarını da 3'e çıkardıklarını söyledi. Bingöl, "Pandemi sürecinde 2 aylık bir süre boyunca üretimimizi tek vardiyaya düşürmüştük. Bu tek vardiyada bile yarı zamanlı çalışıyorduk. Haziran ayı itibarıyla 3 vardiyaya çıkardık. Yeni personel alımlarımız oldu. Pandemi sürecinde sınır kapıları kapalı olduğu için hem üretimimiz hem de ihracatımız yarı yarıya düşmüştü. Şu an kapıların açılmasıyla yoğun bir şekilde sipariş almaya başladık. Siparişleri yetiştirmek için fazla personel alarak üretimimizi hızlandırdık" diye konuştu.<br>'IRAK, FİRMAMIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR'<br>Enerji panelleri üreticisi ve ihracatçısı Kemal Buluş ise Irak'ın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu belirterek, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla iş anlaşmalarını Irak ile karşılıklı olarak yeniden başlattıklarını ifade etti. Buluş, "Pandemi ile birlikte 45 gün civarında üretimimizi durdurma kararı almıştık. Kapıların açılmasıyla birlikte firmamız açısından önemli bir pazar olan Irak ile olan iş anlaşmaları sürecimizi yeniden başlatma kararı aldık karşılıklı olarak" dedi.<br>Habur Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığı yapan TIR şoförleri de açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-06-27 09:55:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakırlılar YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar YKS için uygulanan sokağa çıkma ...
Her 100 liralık alışverişe verilen kuponlarla çekilişe katıldı, araba sahibi oldu
YEREL HABERLER Her 100 liralık alışverişe verilen kuponlarla ...
Kendilerini MİT personeli, asker ve polis olarak tanıtıp halkı dolandıran 9 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kendilerini MİT personeli, asker ve polis olarak ...
Koronavirüs vakalarını artıran kaçak düğünler durdurulamıyor
YEREL HABERLER Koronavirüs vakalarını artıran kaçak düğünler ...
Diyarbakır’da kötü koku gelen bir daireden erkek cesedi çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kötü koku gelen bir daireden erkek ...
Kötü koku gelen daireden ceset çıktı
YEREL HABERLER Kötü koku gelen daireden ceset çıktı
Koronavirüs tedavisinde Diyarbakır'dan dünyaya 'Türk ışını'
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisinde Diyarbakır'dan dünyaya 'Türk ...
Korona virüse karşı “Türk Işın Tedavisi” Diyarbakır’da Türk doktorlardan büyük başarı Korona virüsün tedavisi bulundu, bir hastada uygulandıktan sonrası testler negatif çıktı
YEREL HABERLER Korona virüse karşı “Türk Işın ...
Erdoğan'a türkü okuyan öğrenci: Sınav heyecanım bir nebze de olsa giderildi
YEREL HABERLER Erdoğan'a türkü okuyan öğrenci: Sınav heyecanım bir ...
Diyarbakır’da korona virüs tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın korona virüs testi negatif çıktı.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korona virüs tedavisi gören bir ...
Diyarbakır Vali konağının bulunduğu cadde, 4 yıl sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır Vali konağının bulunduğu cadde, 4 yıl ...
5 yıldır kapalı olan yolu yeni vali açtı Diyarbakır’da 5 yıla aşkındır kapalı olan Yaşar Kemal Caddesi trafiğe açıldı
YEREL HABERLER 5 yıldır kapalı olan yolu yeni vali ...
Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı ...
Başkan Beyoğlu’ndan başarılı personellere teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan başarılı personellere teşekkür ...
Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarından kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarından ...
Bağlar Belediyesinin eğitim desteği verdiği öğrenciler YKS’de ter dökecek
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinin eğitim desteği verdiği ...
Diyarbakır’da terör operasyonu: 42 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör operasyonu: 42 gözaltı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 298’inci gününde Evlat nöbetindeki anne Necibe Çiftçi: "PKK’lılar bir oğlumu dağa kaçırıp eline kalem yerine silah verdiler, diğer oğlumu da şehit ettiler"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 298’inci ...
Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı ...
Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı
flaş
YEREL HABERLER flaş
Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumlarından YKS’ye girecek öğrencilere öneri
YEREL HABERLER Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumlarından YKS’ye ...
TFF’nin liglere devam kararı Diyarbekirspor’u memnun etti
YEREL HABERLER TFF’nin liglere devam kararı Diyarbekirspor’u memnun ...
Ergani barajı sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Ergani barajı sulaması inşaatında çalışmalar hızla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X