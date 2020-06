Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan iddialara cevap Başkan Beyoğlu: “Terör örgütleri ve rant çevrelerinin hevesini kırdığımız için bize saldırıyorlar”

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, haklarında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Başkan Beyoğlu, iddia edilenin aksine belediyeyi 150 milyon lira ile değil 12 milyon lira ile devraldıklarını belirterek, "165 milyon lira olan yıllık bütçemizin 128 buçuk milyon lirasını harcadık. Şu an kasamızda 23 milyon lira var, tek bir kuruş borcumuz yok. 20 yılda yapılmayan hizmetleri bir yılda yaptığımız için terör örgütleri ve yandaşlarının hedefindeyiz” dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bazı basın yayın organlarında haklarında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütü ve yandaşlarının 20 yıl HDP’de kalan Bağlar gibi 400 binden fazla nüfusu ile 36 ilden büyük bir ilçede belediyeyi kaybetmeyi hazmedemediğini belirten Başkan Beyoğlu, Diyarbakır’ın kalbi sayılan ilçede 20 yılda yapılmayan hizmetleri 1 yılda yaparak ezber bozdukları için bu çevrelerin hedefinde olduklarını söyledi.



“20 yılda yapılmayan hizmetleri 1 yılda yaptık, rahatsız oldular”

Bu anlayışın yalan ve iftiralarla hizmet edenleri karalamayı gelenek haline getirdiğini belirten Başkan Beyoğlu, “Bizim muhatabımız onlar değil, biz onları dikkate bile almayız. Bizim tek muhatabımız 1 yıldır gönül bağı kurduğumuz aziz milletimizdir. Bu açıklamayı yapmamızın gayesi de kamuoyunu bu iftiracı zihniyete karşı aydınlatmaktır.16 Nisan 2019 tarihinde görevi devraldığımızda belediyemizin kasasında 12 milyon lira ve ayrıca 3 milyon lira borcu vardı. 20 yılda yapılmayan hizmetleri yaptık. Kendi ürettiğimiz asfaltla 20 yıldır hizmet görmeyen cadde ve sokakları ihya ettik. 48 mahallemizin tamamına hizmet götürdük. 37 dış mahallemize yol ve alt yapı kazandırdık. 100 binden fazla insanımıza sosyal ve nakdi destek sağladık. Onların yapamadığını yaparak ezberlerini bozduğumuz için ne yapacaklarını şaşırdılar. Pandemi süreci dahil her zaman ve her koşulda milletimizin içinde olduk. Vatandaşlarımız bizi bağırlarına basıyor, büyük teveccühte bulunuyor. Bu anlayışın kabul edemediği bu işte. Bağlar’ı kaybetmenin acısını ve yaptığımız hizmetlerle milletin gönlünde yer edinmemizi hazmedemiyorlar” diye konuştu.



“Belediyemizin tek kuruş borcu yok, iftiraları atanlar yargı önünde hesap verecek”

Türkiye’de aynı anda hem hizmet yapan hem de borcu olmayan ender belediyelerden olduklarını ifade eden Beyoğlu, iftiralarla ilgili olarak yargı süreci başlattıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, şöyle devam etti:

“Şu an kasamızda 23 milyon lira para var. Üretmiş olduğumuz asfalt ile hem ilçemize hizmet ediyoruz hem de asfalt ihtiyacı olan belediyelere asfalt vererek belediyemize gelir getiriyoruz. Kayapınar Belediyesi’ne 11 milyon lira değerinde asfalt verdik. Oradan bu ay kasamıza 11 milyon lira girmiş olacak. Pandemi sürecinde İller Bankasından tüm belediyelere olduğu gibi bize de 5 milyon lira ek kaynak geldi. 165 milyon lira olan yıllık bütçemizin 128 buçuk milyon lirasını harcadık. Şu an kasamızda 23 milyon lira var, tek bir kuruş borcumuz yok. Yeni bütçemiz içinde bulunduğumuz Haziran ayında HDP’li meclis üyelerinin de onayıyla oy birliği ile kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Kimse afaki konuşamaz. Biz rakamlarla konuşarak gerçekleri kamuoyuna sunuyoruz. Bu iftiraları atanlar ve bunu paylaşarak bu kirli algılara alet olanlar hesabını hukuk önünde verecek. Biz yolumuza çok daha güçlü ve büyük projelerle devam edeceğiz.”

