Aynı aileden 5 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili terörist noterde yakalandı

Diyarbakır’da yaklaşık 4 yıl önce düzenlenen ve aynı aileden 5 kişinin ölümüne, 9 polisin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili terörist, noterde işlem yaptığı sırada yakalandı.



Diyarbakır’da 10 Ağustos 2016’da Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde bulunan On Gözlü Köprü civarında polis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, olayda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmiş, 9 polis de yaralanmıştı. Olayla ilişkili ve irtibatlı olduğu değerlendirilen teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. 3 ay önce düzenlenen operasyonla yakalanamayan Mehmet Eliaçık isimli terörist, 22 Haziran 2020’de Diyarbakır 3. Noter'de işlem yaparken yakalandı. Yakalanan terörist Mehmet Eliaçık, bugün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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