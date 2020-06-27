Diyarbakır'da aynı aileden 5 kişiyi şehit eden PKK'lı terörist, noterde yakalandı

<br>Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tarihi On Gözlü Köprüsü yakınlarında 10 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla polisi hedef alan, aynı aileden 5 sivilin öldüğü ve 9'u polis çok sayıda sivilin yaralandığı saldırının faili PKK'lı terörist M.E. noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. <br>Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü girişinde 10 Ağustos 2016 günü park edilmiş bomba yüklü aracın, çevik kuvvet polisine ait servis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu aynı aileden 5 sivilin hayatını kaybettiği, 9'u polis, çok sayıda sivilin yaralandığı olayın faili PKK'lı terörist M.E. yakalandı.<br>Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, PKK'lı terörist M.E., Diyarbakır 3'üncü Noterde işlem yaparken gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan terörist M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL<br>2020-06-27 20:33:06<br>
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