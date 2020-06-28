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YKS'den çıkan aday, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü

DHA

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonrası F.K. (19), öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula gelen sağlık görevlilerince koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü.  Merkez Yenişehir ilçesinde F.K., Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye girdi. Sınav sonrası sınıftan çıkan F.K.'nin öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula koruyucu ekipmanla sağlık görevlileri geldi. F.K., koronavirüs şüphesiyle ambulansla...

YKS'den çıkan aday, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonrası F.K. (19), öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula gelen sağlık görevlilerince koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. <br>Merkez Yenişehir ilçesinde F.K., Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye girdi. Sınav sonrası sınıftan çıkan F.K.'nin öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula koruyucu ekipmanla sağlık görevlileri geldi. F.K., koronavirüs şüphesiyle ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan F.K.'ye test yapılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-28 15:04:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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