Bismil’de uluslararası eTwinning projeleri yürütülüyor

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Atatürk İlkokulunda uluslararası eTwinning projeleri yürütülüyor.

Bismil Atatürk İlkokulu 1/N sınıf öğretmeni Nurcan Taşçıer Kurt koordinatörlüğünde bu yıl Azerbaycan ile Türkiye’den 47 ortağın bulunduğu ve 196 öğrencinin yer aldığı eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi koordinasyonunda ‘Gelecek Ellerimizde/Future Is In Our Hands’ isimli eTwinning projesinde yer aldı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kurt, projenin öğrencilere demokrasi kavramının tanınması ve demokrasi bilincinin geliştirilmesini sağladığını söyledi. Kurt, “Öğrencilerin sorumluluk alarak, yönetim ve katılım mekanizmalarına etkin katılımlarının sağlanması, aktif vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi, çatışma çözme becerilerinin geliştirilmesi ve demokratik bir kültüre ulaşmalarının sağlanması amacıyla etkinlikler yapılması amaçlanmıştır. Özellikle pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sürecinde önem kazanan teknoloji okuryazarlığı ve web2 araçlarını kullanabilme, kodlama gibi yetenekleri geliştirmeyi hedefleyen projede birçok ortak etkinlik de gerçekleştirildi. Öğrencilerin, yaparakyaşayarak öğrenme ve proje tabanlı öğrenme imkanına sahip olduğu proje kapsamında veliokul ve öğrenci işbirliği de sağlandı” dedi.

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