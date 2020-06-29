AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı

<br>Emrah KIZIL/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, 2 kişi tarafından gece molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Binada hasar oluşurken, 2 şüpheli, gözaltına alındı.<br>Olay, gece saatlerinde, Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Ziraat Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik 2 kişi, molotofkokteyli ile saldırı düzenledi. Parti binasında saldırı nedeniyle hasar oluşken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, sivil siyasete saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Bismil Emrah KIZIL<br>2020-06-29 13:26:47<br>
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