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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

İHA

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs sürecinde önemi artan gıda ve hijyen denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs sürecinde önemi artan gıda ve hijyen denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.
Diyarbakır’ın en büyük ilçesi Bağlar’da hafta sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile son dönemlerin en kapsamlı gıda, hijyen ve yeni tip korona virüs önlemleri denetimi gerçekleştirildi. Belediyenin Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıtalar ve Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda uzmanları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri ortak çalışma yaparak sahaya indi. İlçenin her tarafını taramadan geçiren ekipler, market zincirlerinden et ürünlerinin hazırlandığı işletmelere, kıraathanelerden kafelere, tekel ürünlerinin satıldığı iş yerlerinden fırınlara ve tatlıcılara kadar bir çok sektörde denetlemeler gerçekleştirdi.

Kuralları hiçe sayanlara ceza ve uyarı
Ayrı gruplar halinde iş yerlerine giren ekipler, sosyal mesafe ve maske gibi yeni tip korona virüs sürecinde hassas olan konuları da mercek altına alarak buna uymayan iş yerlerini ve çalışanları uyardı. Hijyen ve temizlik kurallarına uymayan, gerekli tedbirleri almadıkları gözlenen işletmelere yasal işlem uygulanarak çeşitli oranlarda para ve başka cezalar kesildi. Eksikleri olan işletmeler ise bir sonraki denetlemede ceza verileceği dile getirilerek uyarıldı. Koşullara uymadığı tespit edilen birçok gıda ürünü de belediye ekipleri tarafından toplatılarak imha edildi.

Yapılan denetimler vatandaşı memnun etti
Başkan Beyoğlu, salgın tehlikesinin toplum sağlığını tehdit ettiği bu dönemde denetimlerin kararlı şekilde devam edeceğini dile getirerek vatandaşlardan şüpheli durumları belediyenin gıda denetim hattına bildirmelerini istedi. Son dönemlerin en kapsamlı denetlemeleri, salgın nedeniyle sağlık ve hijyenin çok büyük önem kazandığı bu süreçte vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, denetlemelerin aralıksız olarak sürdürülmesini isteyerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

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