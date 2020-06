Diyarbakır'da ulaşım hizmetlerinde büyük değişim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Müeser Güzel, kentte 57’si ilçelere toplamda 313 otobüs ile halka hizmet verdiklerini belirterek, "Diyarbakır’da 1 milyon 561 bin 583 kişi ile 65 yaş üstü 44 bin 564 kişide Diyarkart bulunuyor. Akıllı şehir ulaşım master planımız çok yakın zamanda hazır hale getireceğiz ve bunun ile birlikte ulaşım ihtiyaçları karşılayacak raylı sistemi de hayata geçireceğiz" dedi.

Diyarbakır’da HDP’li belediyelere kayyum ataması sonrası kentte belediye hizmetlerinde ciddi anlamda büyük bir değişim yaşanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Müeser Güzel, kentte yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Diyarbakır 57’si ilçeler toplamda 313 otobüsle kent halkının ulaşım ihtiyacını karşıladıklarını belirten Güzel, "Diyarbakır'ımızda 1 milyon 561 bin 583 kişi ile 65 yaş üstü 44 bin 564 kişide Diyarkart bulunuyor. Bizler bunu daha da geliştireceğiz ve şehir içi minibüslerinde elektronik ücret toplama sitemine geçmesini sağladıktan sonra Diyarkart her vatandaşın cebinde olacaktır. Bunun oluşabilmesi için de 2011 de bu yana hayata geçirilemeyen ve Aselsan ile yapılan akıllı şehir uygulamasının hayata geçirilmesi ve ardından ulaşım master planının devreye girmesiyle beraber her şey daha güzel olacak" diye konuştu.



"1 milyon 500 bine yakın maskeyi ücretsiz dağıttık"

Kent halkının ihtiyacı olan ulaşım hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için ellerinden gelen bütün çabalarla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Güzel, "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerinden yararlanması için yaklaşık 1 milyon 500 bine yakın maskeyi ücretsiz dağıttık. Pandemi süreci dahil şuanda da bütün araçlarımızı her gece dezenfekte ediyoruz ve diğer özel halk otobüsleri ile ticari taksileri de ücretsiz bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın müracaatı olduğu zaman onlarında araçları ekiplerimiz tarafından ücretsiz bir şekilde dezenfekte ediliyor. Çalışmalarımız ve hastalığa karşı tedbirleri en üst seviyede alıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.