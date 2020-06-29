AK Parti binasına molotoflu saldırıda 6 gözaltı

AK Parti Diyarbakır’ın Bismil İlçe Başkanlığına düzenlenen molotofkokteyli saldırı olayına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atılması ve binanın dış yüzeyinin zarar görmesi üzerine olayın faili ya da faillerinin tespiti için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, olayı bizzat gerçekleştirenler ile onlara yardım eden ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheliler tarafından kullanılan metruk bir binada yapılan aramada ise kullanıma hazır durumda 8 adet molotofkokteyli ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam etmektedir” denildi.

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