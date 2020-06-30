Amed Sportif Faaliyetler’de hazırlıklar devam ediyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grubun 29. haftasında sahasında Tarsus İdman Yurdunu konuk edecek Amed Sportif Faaliyetler’de antrenmanlar hız kesmeden devam ediyor.

Yeni tip korona virüs salgını riskine karşı her türlü önlemlerin aldığı kulüpte, çalışmalar da aralıksız olarak sürüyor. Takım teknik direktör Oktay Derelioğlu yönetiminde çalışmalarını devam ettiren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, kondisyon ve kros ağırlıklı çalışmaların ardından taktik idmanlarına başladı.

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