35 dönüme ekili arpa ve buğday, yangında küle döndü

<br>Burak EMEK-NURETTİN FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 35 dönümlük alana ekili buğday ve arpa, çıkan yangında küle döndü. Alevlere müdahale etmek isterken biri yüzünden yanan 2'si dumandan etkilenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.<br>Yenişehir ilçesindeki Dökmetaş Mahallesi'nde, Faik Aktaş'a ait arpa ve buğday ekili alanda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalleli, hemen alevlere müdahale ederek, itfaiyeyi aradı.<br>Traktörlerle yapılan müdahale sırasında yüzünde yanık oluşan Mehmetcan Aktaş ile dumandan etkilenen Kerem Damar ve Leyla Damar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.<br>İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ancak 35 dönümlük alanda ekili olan arpa ve buğday, küle döndü.<br>Faik Aktaş, 1 yıllık emeğinin yandığını ifade ederek, yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımdan meydana geldiğini iddia etti. <br>İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN<br>2020-06-30 14:59:32<br>

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