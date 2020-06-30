Yılanların dansı kamerada

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Taşhelvası ve Demirölçek köylerinde yılanların dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çınar'a bağlı Taşhelvası ve Demirölçek köylerinde çiftçiler yol kenarında yılanların dans ettiğini gördü. Telefonlarına sarılan çiftçiler yılanların dansını görüntüledi. Çiftçilerin hareket etmesinin ardından hayvanlar otların arasına karışıp gözden kayboldu.

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