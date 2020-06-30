Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgası: 3 yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay Höyükdibi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvanların başka tarlaya girip otlaması üzerine başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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