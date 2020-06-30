Diyarbakır'da 300 dönümlük ekili arazi küle döndü

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Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönümlük ekili arazi küle döndü.



Olay, Kocaköy ilçesinin Şeyh Şerafettin Mahallesi, Çakmaklı Mahallesi ve Ambar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak yaklaşık 300 dönüm ekili araziyi küle çevirdi. İlçeden gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 300 dönümlük ekili alan kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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