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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluştu

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önce 5 Nisan Mahallesinde vatandaşların evlerine misafir oldu, ardında ticaretin kalbi sayılan Sakarya Caddesinde ziyaret turuna çıktı.

Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önce 5 Nisan Mahallesinde vatandaşların evlerine misafir oldu, ardında ticaretin kalbi sayılan Sakarya Caddesinde ziyaret turuna çıktı.
AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs salgını sürecinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaret ettiği Sakarya Caddesinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Gördüğü ilgiden bir hayli memnun kalarak moral depolayan Başkan Beyoğlu, günlük ticaretin kalbi sayılan caddede esnaflarla görüşüp sorunlarını dinledi ve taleplerini tek tek not alarak ilgili birimlere talimatlar verdi. Başkan Beyoğlu, Sakarya Caddesinin yapılacak ihya ve restorasyon çalışmalarıyla modern bir alış veriş merkezi haline geleceğini kaydetti.

“Milletimizin ilgisi bizi mutlu ediyor”
Başkan Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesinde Aslan, Çiçek ve Keskin ailelerine misafir olarak vatandaşlarla çeşitli konularda sohbet etti. Beyoğlu’nun ziyaretlerinden ve halkla iç içe olmasından memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar bu tutumu nedeniyle kendisine teşekkür etti.
Başkan Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı üzere memleket işi gönül işidir. Göreve geldiğimiz günden beri büyük teveccüh gösteren kadirşinas Bağlar halkına teşekkür ediyorum. Milletimizin ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Bu ilgi ve sevgiden aldığımız büyük manevi güçle yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Başkan Beyoğlu’nun ziyaretlerine eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer de eşlik etti.

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