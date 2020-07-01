Diyarbakır'daki internet kafeler, koronavirüs tedbirleriyle kapılarını açtı

'Anneannem ve ben'

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<br>Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan internet kafeler, bugün yeniden açıldı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan itibaren kapalı olan internet kafeler, bugün açıldı. Diyarbakır'da, internet kafelere gelenler maskesiz içeri alınmadı. Gelenlerin ateşlerinin de ölçüldüğü kafelerde, bilgisayarlar arasında sosyal mesafe kuralı doğrultusunda, boş alan bırakıldığı görüldü <br>İnternet kafe sahibi Halil İbrahim Kızılgeci, "Hem kendimizin, hem de müşterilerimizin sağlığı açısından gelenlerin ateşlerini ölçüyoruz. Maskesi olmayanlara maske veriyor ve sosyal mesafe kurallarına göre müşterilerimizi oturtuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN<br>2020-07-01 15:06:59<br>

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