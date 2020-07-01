Çene yapısı bozuk doğan buzağı tedavi edildi

Batman’da bir çiftçiye ait buzağı ikinci bir çeneye yapısı ve dille dünyaya geldi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner fakültesine getirilen hayvan tedavi edilerek sahibine teslim edildi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde çiftçi Mahsuk Baskın’a ait inek geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. Doğumun ardından buzağıyı gören Baskın, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Yapılan incelemede buzağıda ikinci bir çene yapısı ve dil şekillendiği görüldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile buzağı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi cerrahi kliniğinde getirilerek tedavi altına alındı. Klinikte tedavisi yapılan buzağının anomalileri giderildi.

Taburcu edilen buzağı sahibine teslim edildi.

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